Чудом все остались живы

8 марта около 14.00 во Владимире на 174 км М-7 «Волга» произошло ДТП. По предварительной информации регионального УМВД, водитель автомобиля «Форд Фокус», 1974 года рождения, двигаясь в сторону Москвы, не справился с управлением транспортным средством, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2115» под управлением водителя 1960 года рождения.В результате ДТП пострадали водитель «Форд Фокус» и двое его пассажиров – 49-летняя женщина и 12 -летняя девочка, а также водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ 2115», их увезли в больницу.