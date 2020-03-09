Два зафиксированы в Ковровском районе, ещё один - в Вязниковском

Ковровская районная станция по борьбе с болезнями животных сообщает о возникновении двух очагов бешенства животных у диких лис. Первый зафиксировали в районе Крячковского моста на расстоянии около 1600 м от деревни Крячково. Там охотник нашёл мертвую лисицу и ответ её в ветстанцию. Второй очаг возник во дворе дома №13 по улице Центральной. Там труп заражённой лисы нашли у собачьей будки.Ещё один очаг бешенства обнаружили в Вязниковском районе. Как сообщает Вязниковская районная станция по борьбе с болезнями животных, в районе деревни Перово на территории Третьяковского охотучастка в ходе планового отлова поймали лисицу с признаками заболевания. Её направили во «Владимирский научно-исследовательский институт защиты животных», где бешенство у дикого животного подтвердили лабораторно.