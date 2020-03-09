Вратарь Сочи Иван Налимов проведет остаток сезона в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Налимов подписал пробный контракт с Рокфорд Айс Хогс, который является фарм-клубом выступающего в НХЛ Чикаго Блэкхоукс.

Вратарь "Сочи" Иван Налимов проведет остаток сезона в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Налимов подписал пробный контракт с "Рокфорд Айс Хогс", который является фарм-клубом выступающего в НХЛ "Чикаго Блэк Хоукс".25-летний вратарь постарается закрепиться в составе "Рокфорда" и подписать уже полноценный контракт. Не исключено, что Иван будет вызван в "Чикаго", который выбрал его на драфте пять лет назад.Иван Налимов начинал сезон в СКА, но, не сыграв ни одной встречи, перешел в "Сочи" и принял участие в 24 матчах, напоминает РИА Новости. Также Иван известен по выступлениям за омский "Авангард", уфимский "Салават Юлаев", новосибирскую "Сибирь" и владивостокский "Адмирал".