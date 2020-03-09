В чемпионате Италии по футболу состоялись матчи 26 тура. Каждый из них был ознаменован тишиной и пустыми трибунами – в стране коронавирус. В центральной встрече воскресенья Ювентус на пустом стадионе Альянц обыграл Интер.

В чемпионате Италии по футболу состоялись матчи 26 тура. Каждый из них был ознаменован тишиной и пустыми трибунами – в стране коронавирус. В центральной встрече воскресенья "Ювентус" на пустом стадионе "Альянц" обыграл "Интер".Оба гола футболисты туринского клуба забили во втором тайме. На 54 минуте Аарон Рэмзи открыл счет, а через 13 минут Пауло Дибала удвоил преимущество "Старой синьоры", установив окончательный счет.Криштиану Роналду проводил свой 1000-й матч в карьере, но ознаменовать его результативными действиями он не смог. Зато накануне встречи португалец запомнился шуткой про коронавирус, из-за которого матч и игрался при пустых трибунах.Теперь "Юве" вновь стал лидером чемпионата Италии. Туринцы набрали 63 очка, обогнали римский "Лацио" (62), а "Интер" с 54 баллами остался на третьей строчке Серии "А".