Защита юноши, подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка в Санкт-Петербурге, готова сотрудничать со следствием, заявил адвокат Артем Баконин. А его семья – оказывать помощь близким погибшего.

Защита юноши, подозреваемого в убийстве 14-летнего подростка в Санкт-Петербурге, готова сотрудничать со следствием, заявил адвокат Артем Баконин. А его семья – оказывать помощь близким погибшего.Сейчас проводятся следственные мероприятия. Парня пока не допрашивали, но идет речь о том, чтобы отправить его под домашний арест.Вечером 7 марта на улице Ижорского Батальона было обнаружено тело школьника с огнестрельным ранением. По версии следствия, убийство случилось в квартире, рядом с которой лежал труп. Сын хозяина квартиры застрелил из ружья своего знакомого и вынес его на лестничную площадку. Кроме предполагаемого убийцы, в квартире еще находились подростки.Подозреваемого нашли через несколько часов после обнаружения тела, передает ТАСС.