Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно. Знаете, говорят: Идет как по маслу? Но здесь масла вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед, — сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным проходят сложно, но результат все же есть."Знаете, говорят: "Идет как по маслу?" Но здесь "масла" вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед", — сказал Зеленский в интервью газете The Guardian.При этом он отметил, что, если движения вперед нет совсем, нужно выбирать другую стратегию.По мнению президента Украины, он и его команда, возобновив переговоры с российской стороной, добились ряда успехов. Одним из них Зеленский назвал возвращение на родину 111 человек, удерживаемых в России и республиках Донбасса. Он напомнил, что до последней встречи в нормандском формате они не проводились в течение трех лет.Зеленский также признал возможными партнерские отношения между Украиной и Россией, оговорившись, что Путина партнером не считает и "не чувствует".Кроме того, украинский лидер высказался на тему внесения изменений в Минские соглашения, сравнил президентство с сериалом, а проблемы — с прыщами.