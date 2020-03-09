В России отмечают Международный женский день. По всей стране в адрес женщин звучат только самые теплые и искренние слова.

В России отмечают Международный женский день. По всей стране в адрес женщин звучат только самые теплые и искренние слова.Омские волонтеры прошагали праздничным шествием по городским улицам. Представительниц прекрасного пола поздравляли на словах — для каждого поздравления отдельный плакат — и на деле: вручали тюльпаны.К праздничному шествию присоединился и Санкт-Петербург. Здесь на плакатах — самые душевные признания женам, мамам, бабушкам. И их кулинарным шедеврам, куда без этого.Приятный сюрприз ждал и жительниц Оренбурга: пара душевных пожеланий и яркий тюльпан. Самые популярные цвета сегодня — красный, фиолетовый и белый.Поздравление ветерана войны Зинаиды Шкуратовой в Самаре тоже началось с тюльпанов. На этот раз желтых. После вручения старшину Шкуратову подводят к окну. Под окнами — военнослужащие и юнармейцы. И снова с цветами."Старшину Шкуратову с 8 марта! Ура!" — скандируют они.Вместо тысячи слов военный оркестр исполняет для ветерана попурри из весенних композиций. У дома проходит мини-парад. Зинаида Федоровна из окна приветствует всех участников.На Камчатке морские пехотинцы решили поздравить всех женщин страны сразу. На фоне панорамы камчатских вулканов они прыгнули с парашютом с почти километровой высоты. Уже после, на земле морпехи выстроились в надпись "8 марта". Видео уже оценили тысячи жительниц России.Военнослужащие Высшего военного авиационного училища летчиков в Краснодаре поздравили представительниц прекрасного пола не менее ярко. Утром — праздничный флешмоб "Живые фигуры". В обед — прыжки с парашютом и флаги с поздравлениями. На земле, уже с цветами, за сюрпризом наблюдали девушки-курсанты.Сразу в нескольких регионах на вокзалах, в магазинах, на улицах дежурят судебные приставы. Никаких взысканий и представлений — только поздравления. И конечно же, цветы.У сотрудников МВД по всей России в праздничный день расширился список обязанностей. 8 марта следят не только за правопорядком, но и за отличным настроением слабого пола.А в московском парке "Зарядье" звучит оркестр. Там же сотрудники МЧС в униформе и полной готовности. К празднику. Каждой девушке в парке — цветы.Московская весна, и без того ранняя, становится еще ярче и прекраснее от количества тюльпанов и женских улыбок на столичных улицах.Если не без цветов, то без внимания в центре Москвы сегодня остаться точно не получится. У метро, в скверах и на площадях девушкам и женщинам вручают тюльпаны. В парке Горького у реки красуется восьмерка. Вокруг — сердце. Так каждый желающий стал частью сердечного "живого" поздравления всем жительницам столицы, после чего отправился радовать своих самых близких женщин на Земле.