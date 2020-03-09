Высокотехнологичные вооружение и техника в войсках Росгвардии превосходят мировые аналоги по многим показателям, заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов.

Высокотехнологичные вооружение и техника в войсках Росгвардии превосходят мировые аналоги по многим показателям, заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии генерал армии Виктор Золотов.Это, в частности, бронированные автомобили "Патруль", специальные бронированные машины ВПК, многоцелевые вездеходы "Чаборз" М-3 высокой проходимости."Наши главные требования к вооружению, военной и специальной технике — это надежность в эксплуатации, защищенность, удобство для личного состава и соответствие тем задачам, которые возложены на войска национальной гвардии", — сказал Золотов в интервью "Российской газете".По его словам, при выборе вооружения предпочтение отдается российским производителям, арсенал войск постоянно обновляется.Глава Росгвардии также выступил с предложением не выдавать разрешение на оружие гражданам, находящимся под следствием, осужденным два и более раз, попавшимся пьяными за рулем. Кроме того, для владельцев оружия вводится в обязанность сообщать Росгвардии о фактах хищения и утери.