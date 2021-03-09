На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 марта лабораторно подтвержден 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 9 марта лабораторно подтвержден 81 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.14 - в Муромском районе13 - во Владимире7 - в Кольчугинском районе6 - в Александровском районе5 - в Суздальском районе5 - в Киржачском районе4 - в Вязниковском районе4 - в Петушинском районе4 - в Ковровском районе4 - в Камешковском районе3 - в Гусь-Хрустальном районе3 - в Юрьев-Польском районе3 - в Селивановском районе2 - в Меленковском районе2 - в Собинском районе2 - в Судогодском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 28 390 случаев заболевания (6391 сл. в г. Владимире, 3544 сл. в Гусь-Хрустальном, 3158 сл. о. Муром, 2029 сл. в Ковровском, 1750 сл. в Александровском, 1661 сл. в Петушинском, 1276 сл. в Юрьев-Польском, 1197 сл. в Вязниковском, 1154 сл. в Кольчугинском, 1024 сл. в Суздальском, 928 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 778 сл. в Меленковском, 764 сл. в Киржачском, 641 сл. в Камешковском, 616 сл. в Селивановском, 430 сл. в Судогодском, 354 сл. в г. Радужном).