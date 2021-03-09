Торжественное вручение приурочат к 90-летнему юбилею, который Алиса Аксёнова отметит 13 марта.

Почётный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника, советник губернатора Алиса Аксенова награждена знаком «Великого князя Андрея Боголюбского». Об этом сообщили в пресс-службе обладминистрации.Награда учреждена Заксобранием региона в 2016 году. Она вручается за выдающиеся заслуги в сфере культуры, искусства и туризма.Торжественное вручение приурочат к 90-летнему юбилею, который Алиса Аксёнова отметит 13 марта.