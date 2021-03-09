Фильм-расследование Лукашенко. Золотое дно, обнародованный в Сети накануне, стал сенсацией. Картину, рассказывающую о богатствах президента Белоруссии, посмотрели почти два миллиона раз. Политик Лев Марголин рассказал, какое впечатление произвела на него документальная лента.

Фильм-расследование "Лукашенко. Золотое дно", обнародованный в Сети накануне, стал сенсацией. Картину, рассказывающую о богатствах президента Белоруссии, посмотрели почти два миллиона раз. Политик Лев Марголин рассказал, какое впечатление произвела на него документальная лента.Эксперт отметил, что в фильме прозвучало мало убедительных фактов. По мнению политика, это связано с тем, что Александр Лукашенко искусно маскирует свою недвижимость – делает ее государственной.В качестве примера Марголин привел подаренный главе республики люксовый автомобиль Maybach. Транспорт не указан в декларации Лукашенко, так как он оформлен на управление делами президента.Политик сравнил президента с бывшим руководителем СССР Иосифом Сталиным, у которого тоже формального ничего не было. При этом, подчеркнул эксперт, советский вождь пользовался несколькими резиденциями.Марголин уверен: Лукашенко намерен повторить путь Сталина. Все действия главы Белоруссии демонстрируют, что "он хочет остаться во власти до смерти". Эксперт добавил, что ради этого Батька готов полностью поменять политическую систему и названия своих постов.В заключение эксперт заявил, что озвученные в картине факты не станут новостью для оппозиционеров: большинство из них догадывались о богатствах Александра Лукашенко. Тем не менее Марголин допустил, что фильм может сыграть роль в борьбе с режимом.Напомним, массовые беспорядки вспыхнули в Белоруссии в августе прошлого года. Сторонники оппозиции обвинили в подделке результатов президентских выборов. На сторону протестующих встали западные лидеры: против официальных лиц и компаний республики были введены санкции.