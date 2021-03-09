Муромские футболисты продолжают тренироваться с белорусскими командами. 6 марта ФК “Муром” играл с “Гомелем”. Уже через неделю этот белорусский клуб стартует в местной Высшей

Муромские футболисты продолжают тренироваться с белорусскими командами. 6 марта ФК “Муром” играл с “Гомелем”. Уже через неделю этот белорусский клуб стартует в местной Высшей лиге. Большую часть матча “Муром” не уступал сопернику. Победу принесло “Гомелю” только успешно реализованное пенальти на 71 минуте матча. 11 марта “Муром” сыграет товарищеский матч с ещё одной командой из Гомеля