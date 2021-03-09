В случае принятия соответствующих решений Минтрансом России Автодор начнет работы по проведению предпроектной проработке проекта в 2022 году.

Автодор в ближайшее время не будет расширять трассу Владимир-Суздаль. По информации госкомпании, в настоящее время прорабатывается вопрос проведения предпроектных работ для оценки возможности создания скоростной автодороги по маршруту «Золотое кольцо».Автодор проводит соцопросы, транспортное моделирование, оценку перспективных социально-экономических эффектов от реализации этого масштабного проекта, а также варианты маршрутов. На основании проведенных работ будет определена оптимальная трассировка автодорги и этапность её строительства. В случае принятия соответствующих решений Минтрансом России Автодор начнет работы по проведению предпроектной проработке проекта в 2022 году.Напомним, согласно Указу Президента России Владимира Путина, будет отмечаться в 2024 году.