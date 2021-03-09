Вторую инъекцию сделали 6791 жителю.

Во Владимире продолжается массовая вакцинация жителей города от коронавируса. По данным на 9 марта, в областном центре привито 17655 владимирцев, вторую инъекцию сделали 6791 человеку.Записаться на иммунизацию можно на госуслугах, а также через горбольницы и поликлиники:- ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81;- ГКБ № 5 — 77-34-90;- ГП № 4 — 77-32-01;- ГП № 2 — 77-31-53;- ГБ № 2 — 53-57-84;- ГБ № 7 — 45-61-36;- Отделенческая больница на станции Владимир - 54-32-13.