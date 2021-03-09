Вторую инъекцию сделали 6791 жителю.
Во Владимире продолжается массовая вакцинация жителей города от коронавируса. По данным на 9 марта, в областном центре привито 17655 владимирцев, вторую инъекцию сделали 6791 человеку.
Записаться на иммунизацию можно на госуслугах, а также через горбольницы и поликлиники:
- ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81;
- ГКБ № 5 — 77-34-90;
- ГП № 4 — 77-32-01;
- ГП № 2 — 77-31-53;
- ГБ № 2 — 53-57-84;
- ГБ № 7 — 45-61-36;
- Отделенческая больница на станции Владимир - 54-32-13.