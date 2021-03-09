История. Судьба. Музей. Выставку под таким названием к юбилею Алисы Аксёновой подготовил Владимиро-Суздальский музей- заповедник. Сегодня музейная легенда впервые после долгого перерыва побывала в Палатах.

"История. Судьба. Музей". Выставку под таким названием к юбилею Алисы Аксёновой подготовил Владимиро-Суздальский музей- заповедник. Сегодня музейная легенда впервые после долгого перерыва побывала в Палатах.Слева от учителя- в блузке с матросским воротником- первоклассница Аля Курнаева. Будущая музейная легенда- Алиса Аксёнова. Фото 1938-ого. Герой Труда России вспоминает: в детстве мечтала стать юристом. Запретила тётя, которая прошла лагеря из-за неудачно рассказанного анекдота на выпускном вечере. По словам Алисы Ивановны, оглядываясь назад, себя она может назвать абсолютно счастливым человеком. У нее было и есть Дело всей жизни. Любимый, родной- Владимиро-Суздальский.Алиса Аксёнова, Герой Труда РФ, почётный президент Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Жизнь без работы я не мыслила. Не допускала даже мысли. И она у меня слилась. Может быть, не очень нравилось это мужу. Честно сказать, я имела больше бы детей, однозначно. Но я счастливая, потому что работа удалась."История. Судьба. Музей"- биографическая выставка, которую коллеги подготовили специально к юбилею Алисы Ивановны. Она разместилась Дворцовом зале. Здесь документы. Вот комсомольский билет, а это письмо отца Алисы Аксёновой- Ивана Тимофеевича Курнаева. Он не вернулся с фронта. В других витринах- личные вещи. Часы "Заря", подаренные Президентом Владимиром Путиным. Знаковые награды- "Золотое яблоко" Суздалю и золотой Невский- премия за воссоздание мавзолея народного героя Дмитрия Пожарского. Вехи: жизненные и профессиональные. Во главе музея Алиса Аксёнова стояла более полувека. Благодаря ей он получил всероссийское и международное признание.Сохранение белокаменного наследия, новые экспозиции и прорывные проекты, музеификация важнейших объектов, победы, которые давались неимоверным трудом. По словам современных музейщиков, Аксёнова- это стержень. Она научила главному- "вере в то, что делаешь".Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Мы один раз приходим в этот мир, и если уж тебе выпала такая счастливая судьба быть руководителем музея и понимать, что от твоей позиции, от твоего решения зависит очень многое , значит, надо этому месту соответствовать.В Палатах, освоение которых произошло в эпоху Алисы Аксёновой, она оценивает изменения и новации. Те, что проведены мудро и бережно, а не бездумно и варварски, как в "годы музейного лихолетья". Это время стало испытанием и для неё. А потому "пришлось дать бой". Как говорит сама ради "будущего".- А вот здесь ручкой двигаешь, и появляется интерьер, и человек может себя сфотографировать.Возрождён детский музейный центр. Восстановлены любимые экспозиции. Другие - воссоздают с учётом требований нового времени. В том числе, интерактива. Ещё немного- и здесь появится знаменитое здание городской Думы из красного кирпича.- Сейчас музейные сотрудники и художники завершают работу над старой улицей Владимира. Здесь все знаковые здания губернской столицы с абсолютной точностью исторических деталей. Вот, к примеру, старейший кинотеатр Владимира "Ампир", позже известный как "Художественный". На экране - кадры первых черно-белых фильмов. Для большего погружения.Музей силён традициями. Но он развивается и стремится вперёд. С уважением к прошлому и людям. Которые и в новом тысячелетии- его фундамент.Мария Платанюк, Илья Хлудов"Вести-Владимир".