На ледовой арене конькобежного центра «Коломна» прошли 45-е Всероссийские соревнования по конькобежному спорту.

На ледовой арене конькобежного центра «Коломна» прошли 45-е Всероссийские соревнования по конькобежному спорту.Борьба шла на призы Заслуженного мастера спорта, Заслуженного тренера СССР Валерия Алексеевича Муратова. В соревнованиях участвовали 300 конькобежцев из 25 регионов России, а также из республики Беларусь и Казахстана, сообщилВладимирскую область представляли воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва имени А.А. Прокуророва. В рамках соревнований муромлянка Милена Береговенко выиграла бронзу на дистанции 1 000м; а также 4 место по сумме многоборья (девушки 13-17 лет), 6 место – на 500м, 7 место – на 500м.Также муромская спортсменка Александра Денисова завоевала 4 место на дистанции 500м, 5 место – на 500 м, 6 место по сумме многоборья (юниорки), 7 место на – 1000м и 9 место на 1000м.