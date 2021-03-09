Нарушения, допущенные сотрудниками администрации города Костерево, выявила прокуратура.

Прокуратура Петушинского района провела проверку соблюдения законодательства о реализации мероприятий по предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям, их обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой.По ее результатам выявлены нарушения, допущенные сотрудниками администрации города Костерево.Установлено, что двум многодетным семьям в общую долевую собственность предоставлены земельные участки, которые не обеспечены инженерной инфраструктурой (газо- и водоснабжение, водоотведение).По данному факту прокуратурой района в суд направлено исковое заявление, которое рассмотрено, требования удовлетворены. Решение обжаловано ответчиком.Судебной коллегией по административным делам Владимирского областного суда оно оставлено без изменений и признано обоснованным