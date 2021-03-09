Суд указал, что согласно проведенной проверке, мотоциклист превысил скорость движения.

Муромский городской суд рассмотрел дело о возмещении материального вреда и компенсации морального вреда.С иском к Министерству внутренних дел РФ в суд обратился местный житель. Летом прошлого года он ехал на своем мотоцикле по одной из улиц Мурома. Он увидел, как двигавшаяся ему на встречу служебная машина полиции включила проблесковый маячок и, пересекая сплошную линию дорожной разметки, выехала на встречную полосу, по которой двигался мотоциклист, где остановилась, перекрыв всю полосу движения. Истец не успел во время остановиться и врезался в автомобиль полиции. Позже истец выяснил, что у сотрудников полиции была ориентировка на задержание другого мотоциклиста, подозреваемого в управлении мотоциклом в состоянии опьянения, но по ошибки они сбили истца. В результате ДТП мужчине причинены телесные повреждения, а также его мотоцикл получил механические повреждения, в связи с чем он вынужден обратиться в суд.Решением суда ему отказано в удовлетворении исковых требований в полном объеме.Суд указал, что согласно проведенной проверке, мотоциклист превысил скорость движения и по собственной неосторожности и невнимательности не успел среагировать и совершил наезд на служебный автомобиль ППС, который находился в неисправном состоянии.Изображениес сайта