Эвакуировано 10 человек, спасен 1 человек.

Дознаватели МЧС устанавливают причину ночного пожара в областном центре. Сообщение о возгорании в квартире дома №10 по улице Гагарина поступило в 22.39. По прибытии к месту пожара наблюдался дым из квартиры на 3 этаже. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 4 кв. м. Сгорело имущество и внутренняя отделка квартиры. В результате пожара пострадала женщина предположительно 1971 года рождения. Эвакуировано 10 человек, спасен 1 человек.