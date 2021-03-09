Женщин, которые живут в Мамином домике в Киржаче , поздравили руководители Народного фронта.

Женщин, которые живут в Мамином домике в Киржаче , поздравили руководители Народного фронта.Помимо поздравлений с Международным женским днем, подарков, и, конечно же, тюльпанов, общественники очистили территорию «Маминого домика» от снега и помогли со строительными работами. Приятным сюрпризом стало выступление известного музыканта Виктор Зинчука. Напомним, мамин домик - благотворительный приют. В нем помогают беременным и молодым мамам с детьми, которые попали в трудную ситуацию.Другое важное событие - строительство детской школы колокольного звона, о котором давно мечтали организаторы " Маминого домика". Оно уже началось. Сруб подарили меценаты.