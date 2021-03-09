Потерпевший рассказал, что в сети Интернет нашел сайт сервиса по ремонту посудомоечной машины и связался с менеджером...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Филевский Парк г. Москвы задержали 20-летнего приезжего мужчину по подозрению в хищении денежных средств путем мошенничества.В территориальный отдел полиции с заявлением обратился 28-летний местный житель. Мужчина рассказал, что в сети Интернет нашел сайт сервиса по ремонту посудомоечной машины. Он связался с менеджером по указанному телефону и рассказал о своей поломке, после чего ему обещали прислать мастера. К назначенному времени в квартиру заявителя приехал неизвестный мужчина, который представился сотрудником сервиса. Осмотрев технику, он сообщил, что необходима замена насоса, которого у него в наличии не имеется. Мастер предложил в кратчайшие сроки купить недостающую деталь и попросил деньги за покупку, пообещав предоставить чек на следующее утро или переслать по смс. Потерпевший согласился и передал незнакомцу указанную сумму. Однако на следующий день мастер перестал выходить на связь, а в официальном сервисном центре сообщили, что данный сайт не имеет к ним никакого отношения. Поняв, что его обманули, потерпевший обратился в полицию.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали в Московской области подозреваемого – 20-летнего приезжего мужчину.Дознанием ОМВД России по району Филевский парк г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время полицейские проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников данного преступления и возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Позже в ОМВД России по району Филевский Парк г. Москвы пришел потерпевший мужчина и лично поблагодарил сотрудников полиции за профессионализм и ответственный подход к раскрытию.Уважаемые граждане, помните – только ваша бдительность поможет предотвратить преступление. Не спешите соглашаться на какие-либо поступающие выгодные предложения. Разберитесь, не обманывают ли вас. Не отдавайте деньги малознакомым людям, которые предлагают вам приобретение товаров или услуг якобы по очень хорошей цене или со скидкой. Будьте внимательны и не позволяйте злоумышленникам вас обмануть. Если вы стали жертвой мошенников, сообщите об этом в полицию по телефону «02» (со стационарных телефонов) или «102» (с мобильных средств связи) или в дежурную часть территориального органа внутренних дел.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93