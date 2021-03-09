Второй стала девушка из Новосибирской области. Победительницей выбрали конкурсантку из Нижегородской области.

Накануне 8 марта ФСИН подвела итоги II Всероссийского конкурса среди осужденных женщин под названием «А ну-ка, девушки!».Как сообщает пресс-служба УФСИН по Владимирской области, в течение нескольких месяцев представительницы прекрасного пола из 57 территориальных органов УИС, отбывающие наказание прошли ряд испытаний: «Визитная карточка», «Творческий конкурс», «Страна», «Модный показ», «Хозяюшка».Владимирскую область представляла заключённая ИК-1, расположенного в посёлке Головино. Для конкурса «Модный показ» она сшила платье по образу знаменитой актрисы Мэрилин Монро. В «Творческом конкурсе» исполнила танцевальное латино-американское попурри. В номинации «Хозяюшка» представила пирожные «Пана Ярви» с закусками из бутербродов с красной икрой, лососем и форелью.В результате жюри присвоило представительнице Владимирской области третье место. Второй стала девушка из Новосибирской области. Победительницей выбрали конкурсантку из Нижегородской области.Подводя итоги мероприятия, заместитель директора ФСИН России Валерий Бояринев поручил рассмотреть возможность поощрения участниц.