Она исполнит песню "Русская женщина".

Певица Manizha с песней "Русская женщина" будет представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Роттердаме в мае 2021 года. Отбор участника состоялся в прямом эфире Первого канала в понедельник."Всенародным российским голосованием на "Евровидение" в 2021 году отправляется Manizha с песней Russian Woman", - объявила ведущая отбора Яна Чурикова.Певица поблагодарила зрителей за доверие. "Я хочу сказать вам спасибо за это доверие. Я не оплошаю, я сделаю все как надо, честно", - сказала она. Свою победу в отборе Manizha посвятила своей бабушке, которая всегда верила в ее успех.По словам певицы, Russian Woman - это "песня о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России". Она отметила, что российская женщина "прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полетов в космос. Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя". Manizha рассказала, что это стало источником вдохновения для написания песни. По словам певицы, песня появилась 8 марта 2020 года на гастролях, но впервые ее исполнили лишь спустя год.Manizha заявила, что хочет продемонстрировать щедрость и открытость России. "Для меня участие в "Евровидении" - это великая возможность поговорить с миром о том, что для меня действительно важно. Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я: щедрой, открытой, яркой, ни на что не похожей", - привели ее слова ТАСС в пресс-службе Первого канала.Российской певице таджикского происхождения Маниже Сангин 29 лет, она независимый музыкант, автор и исполнитель, режиссер музыкальных клипов, общественный деятель в области борьбы против домашнего насилия, с 2019 года амбассадор фонда "Подари жизнь", с 2020 посол Доброй Воли ООН по делам беженцев.65-й по счету конкурс "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме под слоганом "Откройся". На фоне пандемии коронавируса организаторы объявили о намерении собрать артистов на одной сцене, но с соблюдением мер безопасности. В частности, все участники должны будут соблюдать социальную дистанцию, сдавать тесты на отсутствие коронавируса, а исполнителям рекомендуется пройти карантин за пять дней до вылета в Нидерланды.