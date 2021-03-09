Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, массой около 50 граммов...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по району Чертаново Южное г. Москвы задержали приезжего мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства – героина.В ходе патрулирования территории на улице Академика Янгеля сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на мужчину, поведение которого показалось им подозрительным. Увидев полицейских, гражданин стал заметно нервничать. Было принято решение провести личный досмотр, в результате которого у 30-летнего приезжего обнаружен и изъят сверток с веществом неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, массой около 50 граммов. Установлено, что наркотик задержанный хранил с целью дальнейшего сбыта.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Южное г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22