Бывший посол Украины в США Валерий Чалый призвал Киев разорвать отношения с Москвой. На его слова отреагировал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый призвал Киев разорвать отношения с Москвой. На его слова отреагировал руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.Эксперт отметил, что все разговоры о разрыве дипломатических связей – это "путь в никуда". По словам Молохова, украинские "безумцы перешли в наступление", чтобы окончательно испортить отношения Киева и Москвы."В Киеве сейчас наступает час икс", – подчеркнул глава рабочей группы по международно-правовым вопросам. В заключение Молохов выразил надежду, что у простых людей на Украине еще остался здравый смысл.Накануне украинский дипломат выступил с критикой в адрес России. Чалый назвал Москву "агрессором" и призвал Киев . Диалог между двумя странами должна поддерживать третья сторона, уверен он.Отметим, что последние недели со стороны Украины все громче звучит антироссийская риторика. Ранее советник главы МИД Незалежной Валерий Поцелуйко заявил о готовности к началу операции по возвращению Донбасса.Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин считает, что это неспроста. По его мнению, Киев . На это указывают нежелание выполнять Минских соглашений и призыв к подтягиванию военных к границам.Напомним, отношения Украины и России ухудшились в 2014 году на фоне обострения ситуации в Донбассе. Киев обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела. Кремль отверг это заявление и назвал его неприемлемым.