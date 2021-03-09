Ленинский райсуд Владимира признал виновным гендиректора ООО “Владимирский мясник” в мошенничестве. Его незаконную деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ. Как сообщают в

Ленинский райсуд Владимира признал виновным гендиректора ООО “Владимирский мясник” в мошенничестве. Его незаконную деятельность выявили и пресекли сотрудники ФСБ. Как сообщают в региональном УФСБ, в октябре 2014 года у руководителя предприятия возник преступный умысел – нажиться на региональных и федеральных субсидиях, которые выделялись на возмещение затрат по договору лизинга. В департамент предпринимательства злоумышленник предоставил заведомо