Отпевание писательницы состоится завтра во Владимире.

Отпевание писательницы состоится завтра во Владимире.Автор авантюрных детективов 7 лет сражалась с неизлечимым заболеванием. Последний роман начала после Нового года. Он остался неоконченным. А всего Татьяна Полякова (настоящая фамилия писательницы Роганова) написала около сотни детективов. В марте в издательстве "Эксмо" вышла ее девяносто пятая книга. А первый ее роман увидел свет в 1997-ом.Татьяна Полякова (Роганова), писатель (съемки 13.01. 2004):- Я очень любила детективы. Ну и в общем испытала тогда некое разочарование, потому что детективов было много, а вот а мой вкус почитать было нечего. То есть мне хотелось чего -то ужасно оптимистичного, чего- смешного, таких невероятных приключений каких-то, может быть глупых даже, но таких оптимистичных по крайней мере, может быть потому что время было такое не очень оптимистичное.По книгам Татьяны Поляковой сняты фильмы "Тонкая штучка", "Черта с два", сериалы "Как бы не так", "Строптивая мишень" , "Тень стрекозы" и другие. Прощание с писательницей состоится завтра , 10 марта в 10 часов утра в Свято-Успенском Княгинином монастыре.