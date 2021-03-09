Вернул деньги пострадавшему. В Октябрьском районном суде продолжают доказывать вину работника мэрии. Сотрудник отдела опеки городского управления образования забирал часть пенсий у сирот.

Вернул деньги пострадавшему. В Октябрьском районном суде продолжают доказывать вину работника мэрии. Сотрудник отдела опеки городского управления образования забирал часть пенсий у сирот. Сегодня адвокат сообщил, что подсудимый возместил ущерб ещё одному сироте. Также защитник попросил приобщить к материалам дела расписку, что претензий у пострадавшего нет. Съёмка самого заседания была запрещена, поэтому в нашем распоряжении