УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Петрушина Валентина Ивановича, 1938 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Петрушина Валентина Ивановича, 1938 года рождения, местонахождение которого неизвестно с июня 2013 года.Приметы: славянский тип внешности, на вид 80 лет, рост 170 см, глаза светлые, волосы темные.Особые приметы: татуировка на правой руке на фалангах пальцев надпись «ВАЛЯ», с правой стороны под ребром шрам от операции, носил усы, бороду.Был одет: синяя футболка, синие спортивные штаны, коричневые кожаные зимние сапоги.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или «102» (с мобильных телефонов - 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93