Серьёзная авария в Александровском районе унесла жизнь молодой девушки. По предварительной информации полиции, днём 7 марта на 100-м километре трассы Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние

Серьёзная авария в Александровском районе унесла жизнь молодой девушки. По предварительной информации полиции, днём 7 марта на 100-м километре трассы Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики легковой Форд вылетел на встречную полосу и столкнулся со встречным БМВ. В аварии погибла 20-летняя пассажирка Форда. Екатерина Симоненкова, сотрудник пресс-службы УМВД области По предварительной информации, водитель автомобиля Форд 1999 года рождения допустил