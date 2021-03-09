В Киржаче частный дом вечером 8 марта полыхал открытым пламенем. ЧП произошло на улице Бехтерева. Пожарные оперативно выехали на место происшествия, но сообщение о возгорании поступило в

В Киржаче частный дом вечером 8 марта полыхал открытым пламенем. ЧП произошло на улице Бехтерева. Пожарные оперативно выехали на место происшествия, но сообщение о возгорании поступило в тревожное ведомство слишком поздно. Огонь успел охватить здание целиком – дом горел факелом. Пожарные ликвидировали возгорание на 48 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших. Тушили дом 8 человек и