Перед судом предстанут четверо местных жителей.

В начале декабря прошлого года в ОМВД России по Кольчугинскому району обратился 31-летний местный житель, сообщивший, что из квартиры, в которой он проживает, пропали ноутбук, телевизор, приставка и прочее имущество.Сумма причиненного собственнику ущерба превысила 80 000 рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили место сбыта похищенного, а затем – личности злоумышленников.Фигуранты, четверо мужчин в возрасте 23 до 41 года, были задержаны на территории района и дали признательные показания.В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Следователи во взаимодействии с оперативниками установили, что обвиняемые проводили время в компании вместе с сожительницей потерпевшего. Во время отдыха женщина возвращалась домой за продуктами. Обвиняемые, которые её сопровождали, обратили внимание на наличие ценного имущества в жилище. Впоследствии, дождавшись, когда женщина отвлечется, фигуранты похитили ключи и проникли в квартиру, откуда похитили технику.Похищенное злоумышленники реализовали за 2 500 рублей. Часть денег они потратили на спиртное, а оставшуюся поделили между собой.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.