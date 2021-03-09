В Костромской области решено начать подготовку к отопительному сезону уже в марте. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона. «Паспорта готовности должны получить все города и ..

В Костромской области решено начать подготовку к отопительному сезону уже в марте. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.«Паспорта готовности должны получить все города и районы», - такую задачу поставил глава региона Сергей Ситников.В Костромской области обеспечен круглосуточный мониторинг запасов топлива, технологических нарушений, аварийных ситуаций. Объекты энергетики и ЖКХ работают в штатном режиме.«Отмечается положительная динамика подготовки региона. Для сравнения - в 2017 году паспорта и акты готовности получили 58%, то в 2020 году уже 67% муниципалитетов», - пояснили в Ростехнадзоре.По мнению руководства региона, долги потребителей, более 1 млрд рублей, сдерживают подготовку к отопительному сезону, поэтому одна из главных задач - сокращение дебиторской задолженности.