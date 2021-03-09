Сотрудника контактного центра обвиняют в присвоении имущества организации Коврова. 36-летний системный администратор предстанет перед судом. Как сообщает прокуратура области, сисадмин

Сотрудника контактного центра обвиняют в присвоении имущества организации Коврова. 36-летний системный администратор предстанет перед судом. Как сообщает прокуратура области, сисадмин одной из фирм в течение года разобрал на запчасти 30 системных блоков, которые принадлежали компании. Детали он прятал себе под одежду и выносил с территории организации. Общий ущерб фирме составил 75 тысяч рублей. Дело по