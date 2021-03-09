9 марта около 13:30 в тревожное ведомство поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Павловское Ковровского района. Огнеборцы прибыли оперативно, но дом горел уже открытым пламенем.

9 марта около 13:30 в тревожное ведомство поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Павловское Ковровского района. Огнеборцы прибыли оперативно, но дом горел уже открытым пламенем. Пожарные ликвидировали возгорание на 70 квадратных метрах. На пожаре пострадал 70-летний мужчина, его спасли сотрудники тревожного ведомства. Тушили дом 8 человек и 3 спецмашины. Причина пожара устанавливается.