Уже готовятся к лету. Речь о вожатых детских оздоровительных лагерей. В третий раз из разных уголков страны они приехали во Владимирскую область, чтобы обменяться опытом. “Вожатскую

Уже готовятся к лету. Речь о вожатых детских оздоровительных лагерей. В третий раз из разных уголков страны они приехали во Владимирскую область, чтобы обменяться опытом. “Вожатскую кухню” провели на базе одного из лагерей Ковровского района. Поучаствовали в ней 80 вожатых и 25 директоров детских оздоровительных баз из Пермского края, Владимирской, Рязанской, Кировской, Смоленской, Нижегородской, Самарской,