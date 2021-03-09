Стали известны подробности страшного ДТП в Александровском районе.

Стали известны подробности страшного ДТП во Владимирской области, в результате которого погибла 20-летняя девушка.По предварительной информации регионального УМВД, 7 марта около 16:30 на 100 км автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики» водитель автомобиля «Форд» 1999 г.р. выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся навстречу в прямом направлении автомобилем «БМВ» под управлением водителя 1974 г.р. В результате ДТП пассажир «Форда», 2001 г.р., от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель «Форда» госпитализирован, пассажир «БМВ» 2001 г.р. направлен на амбулаторное лечение.