Злоумышленник организовал незаконное производство контрафактной алкогольной продукции с размещенными на ней товарными знаками всемирно известных торговых марок без соответствующего разрешения правообладателей...

Сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение фигуранту уголовного дела о незаконном использовании товарного знака.Полицейскими установлено, что злоумышленник организовал незаконное производство контрафактной алкогольной продукции с размещенными на ней товарными знаками всемирно известных торговых марок без соответствующего разрешения правообладателей. После чего осуществил перевозку партии алкоголя из Рязанской области в Москву в целях последующего сбыта. Сумма причиненного ущерба правообладателям превысила 1 миллион рублей.По материалам оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».Сотрудниками полиции задержан 56-летний приезжий мужчина, который находился в федеральном розыске. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фигуранту предъявлено обвинение.В настоящее время полицейскими проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.Расследование уголовного дела продолжается.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-89-78