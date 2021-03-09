На одной из столичных многоуровневых парковок произошёл курьёзный случай. Водитель дорогой немецкой иномарки буквально пробил насквозь стену здания. Инцидент произошёл на улице ..

На одной из столичных многоуровневых парковок произошёл курьёзный случай. Водитель дорогой немецкой иномарки буквально пробил насквозь стену здания.Инцидент произошёл на улице Корабельная в районе Печатники. Водитель внедорожника Porsche Macan не справился с управлением и врезался в стену парковки с такой силой, что машина "продырявила". По данным СМИ, в результате происшествия никто не пострадал, сообщает "".