Он привязал карту к своему телефону, переводил деньги на свой счёт и тратил их по своему усмотрению.

В Юрьев-Польском районе полиция завершила расследование уголовного дела о краже более 83 тысяч рублей с банковского счёта. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.В январе в полицию обратился 53-летний житель одного из сёл, с чьей кредитной карты пропали деньги. О пропаже мужчина узнал из письма, пришедшего от банка.Выяснилось, что средства списывались с сентября по октябрь 2020 года. При этом доступ к карте имели только родственники потерпевшего. Полиция установила причастность к хищениям 19-летнего сына гражданской жены мужчины. Он привязал карту к своему телефону, переводил деньги на свой счёт и тратил их по своему усмотрению.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Материалы переданы в суд для рассмотрения.