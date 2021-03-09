Фигурант установил на свой телефон приложение, с помощью которого осуществлял переводы денежных средств с чужого счета на свою банковскую карту.

В январе текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев- Польскому району обратился 53-летний житель одного из сел района с заявлением о краже денежных средств с банковского счета, к которому была привязана его кредитная карта. Сумма причиненного ущерба составила более 83 000 рублей.Полицейским потерпевший пояснил, что узнал о списании денежных средств после того, как получил письмо от представителей банка об имеющейся задолженности.В результате розыскных мероприятий полицейские установили, что списания денежных средств происходили в период с сентября по октябрь 2020 года, а доступ к карте имели родственники и близкие заявителя.По подозрению в причастности к хищению был задержан 19-летний сын сожительницы потерпевшего.Фигурант не стал отрицать своей вины, пояснив, что, зная об имеющейся у сожителя своей матери кредитной карте, установил на свой телефон приложение, с помощью которого осуществлял переводы денежных средств на свою банковскую карту и впоследствии тратил их.В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) завершено и с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.