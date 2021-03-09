Представительницы прекрасного пола благодарили полицейских за неожиданный сюрприз, искреннее внимание и теплые пожелания...

В рамках проведения традиционной акции «Цветы для автоледи» начальник Отдела ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Александр Парадо поздравил женщин-водителей с Международным женским днем – 8 Марта.Автомобили, следовавшие по Можайскому шоссе, водителями которых были женщины, останавливали сотрудники Госавтоинспекции. Александр Парадо беседовал с каждой автоледи, поздравлял с наступающим весенним праздником и вручал цветы. Все представительницы прекрасного пола благодарили полицейских за неожиданный сюрприз, искреннее внимание и теплые пожелания.С праздником, дорогие женщины! Безопасных вам дорог!ОГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. МосквеПресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93