У Золотых ворот 2021. Так называется турнир по женскому мини-футболу, который прошёл в селе Павловское Суздальского района.

"У Золотых ворот 2021". Так называется турнир по женскому мини-футболу, который прошёл в селе Павловское Суздальского района.В нём приняли участие пять команд из Владимира, Радужного, Гусь-Хрустального и Гороховца. По словам зрителей, накал борьбы не только не уступал, но даже превосходил мужские игры. В итоге не потерпев ни одного поражения, победителем турнира стала команда из Владимира - "Смена". Серебряную медаль завоевали девушки из "Сириуса", отстав всего на одно очко, это тоже команда из областного центра. А бронзу получили спортсменки из Гороховца.