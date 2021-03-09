УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность генерального директора ООО «Владимирский мясник».

Ленинский районный суд Владимира вынес приговор в отношении генерального директора ООО «Владимирский мясник». Он признан виновным в хищении чужого имущества в особо крупном размере, совершенном с использованием своего служебного положения. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.По информации пресс-службы регионального УФСБ, фигурант заключил с одной из коммерческих структур фиктивный договор лизинга на предоставление ему в аренду транспортных средств стоимостью 34 миллиона рублей. Однако в действительности ООО «Владимирский мясник» в рамках лизинговых отношений приобрело необходимые транспортные средства у третьих лиц на общую сумму 17 400 000 рублей.В соответствии с утвержденным постановлением губернатора Владимирской области Порядком финансирования за счет средств областного бюджета мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, субъектам предпринимательства предусмотрено возмещение 50 % затрат, связанных с уплатой первого взноса, составляющего 10 % от суммы приобретаемого по договору лизинга имущества.Реализуя свой преступный умысел, директор ООО «Владимирский мясник» предоставил в департамент ложные сведения на предоставление ему безвозмездной субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса по договору лизинга в сумме 1 700 000 рублей. Однако учитывая действительную стоимость приобретенного имущества – 17 млн. 400 тыс. рублей, размер субсидии должен составлять 870 000 рублей.После этого, денежные средства субсидии в размере 1 700 000 рублей были перечислены на банковский счет ООО «Владимирский мясник».