Большая часть дорог в городе Суздаль в непригодном состоянии. Из-за скопившихся на обочинах сугробов, проезжая часть сильно сузилась. Теперь вместо двухполосного движения – на многих

Большая часть дорог в городе Суздаль в непригодном состоянии. Из-за скопившихся на обочинах сугробов, проезжая часть сильно сузилась. Теперь вместо двухполосного движения – на многих улицах районного центра только две колеи. В ходе рейда по Суздальским дорогам, представители общественных организаций «Народный контроль» и «Чистый Суздаль» зафиксировали ряд нарушений. Павел Мальков, руководитель общественного движения «Чистый Суздаль»