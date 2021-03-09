Они получили ожоги глаз и слизистой оболочки.

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который напал на сотрудников полиции и ресурсоснабжающей организации.В ноябре 2020 года полицейские и сотрудник компании, поставляющей электричество, проводили рейд в общежитии на улице Суздальской. У жителей дома №9 за долги свыше 200 тысяч рублей отключили рубильник, но они решили подключиться к сети самостоятельно.Во время попытки пресечь воровство электроэнергии на электрика энергосбытовой организации напали с газовым баллончиком. Досталось и представителям МВД, сопровождавших его. Они получили ожоги глаз и слизистой оболочки.Позднее выяснилось, что здание аварийное, а местные жильцы находятся в нём незаконно.Расследование уголовного дела продолжается.