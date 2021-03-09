В одном классе лицея №17 введен карантин по ОРВИ

По данным управления образования мэрии Владимира, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу, гриппу и ОРВИ в учреждениях остаётся стабильной.По информации на 9 марта в детских садах и школах областного центра отсутствуют заболевшие коронавирусом, а также контактные лица.«В одном классе лицея №17 введен карантин по ОРВИ. В пяти группах временно приостановлен приём новых воспитанников. Все остальные учебные заведения работают в штатном режиме», - уточнили в пресс-службе горадминистрации.В мэрии добавили, что в детсадах и школах соблюдается нормативный температурный режим, а также все необходимые требования Роспотребнадзора.