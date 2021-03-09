Парню грозит тюремный срок.

Во Владимире 24-летний неудавшийся грабитель обвиняется в разбое, совершённом с угрозой применения насилия, в особо крупном размере.По версии следствия, 5 ноября 2020 года парень пришёл в один из владимирских банков, где показал кассиру бумагу с текстом: «Это ограбление. У меня граната. Давай деньги». Далее мужчина достал из куртки предмет, имитировавший взрывное устройство.Женщина-кассир не растерялась и нажала кнопку сигнализации. В результате злоумышленника задержали.Возможный ущерб от его деяний оценён в 9 млн рублей. В свою очередь, горе-грабитель пояснил, что ему нужны были 300 тысяч рублей, чтобы погасить кредит.Подозреваемого поместили под домашний арест. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд Владимира.