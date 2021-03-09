Это новый проект владимирского дизайнера одежды Натальи Рязановой.

Это новый проект владимирского дизайнера одежды Натальи Рязановой.Vladimir kids fashion day. В дефиле участвовали девочки от 4 лет. Были представлены 2 коллекции для юных принцесс - праздничная и школьная. Лёгкие, сказочные платья из полупрозрачного воздушного фатина - в тренде моды 2021 года. Как и многослойность, многоярусность, эффектные складки, выразительные рюши, воланы и клетчатый принт. Наталья Рязанова представила в ином формате и школьную форму - у дизайнера она выглядит также празднично- и совсем нескучно. Теперь юные модели готовятся представить владимирскую коллекцию на Международной неделе моды в Санкт-Петербурге. И на Национальной премии в Москве в начале апреля.Наталья Рязанова, дизайнер одежды: "Элегантная, женственная из легких кружев, фатинов, придает вид принцессы. А что еще нужно для мамы, чтобы полюбоваться своим ребенком".