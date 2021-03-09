С 1 по 8 марта проверено 73 предприятия потребительского рынка.

Во Владимире продолжается мониторинг соблюдения «антиковидных» мер на объектах торговли, общественного питания и сферы услуг.По данным мэрии, с 1 по 8 марта проверено 73 предприятия потребительского рынка. На 10 объектах выявлены нарушения, в том числе - масочного режима.В результате в одном из владимирских кафе на нарушителя был составлен один протокол.Добавим, что, начиная с 1 января 2021 года чиновники горадминистрации обследовали 679 мест, при этом на 143 объектах были выявлены нарушения.